筆下風雲：重塑國際多極化

習普會舉世矚目，中國重塑全球格局，促進世界多極化、反對單邊霸權主義，最令美國惶恐不安。尤以中俄合作上不封頂，普京明確表示俄羅斯支持使用人民幣在俄羅斯和亞、非、拉國家之間進行結算，最為國際關注。很明顯，美國隨意揮動的制裁大棒愈來愈不靈光，全球去美元化加劇，人民幣成為規避美國制裁的良丹妙藥。

別看美國言必稱「基於規則的國際秩序」，其實最不遵守以至破壞國際秩序最力的恰恰就是美國。僅以制裁俄羅斯而論，連個人及企業財產也不放過，肆意充公，早就令人側目；這還不止，美國撤出阿富汗後，丟下一個破落國家還見財心喜，凍結阿富汗央行價值35億美元資產，轉移至瑞士新設立的「阿富汗基金」據為己有，堪稱乞兒兜裏搶飯食。正正因為美國完全無視國際秩序，順我者昌逆我者亡，令美歐以外的國家愈來愈心寒。

何況中國展開的大國外交極之成功，東盟國家與中國關係密切，非洲國家是幾十年來的老朋友，拉丁美洲國家更亟欲靠攏中國，不僅巴西總統盧拉訪華，洪都拉斯又有意跟北京建交；至於中東國家亦與中國交好，沙特和伊朗重建邦交便得力於中國斡旋。中國崛起，與俄國組成聯盟，世界由美中俄三國鼎立，變成兩大強國對一個美國，令歐洲以外的國家「有得揀」，不用再被迫選邊站隊，任由美國魚肉。國際由一國獨大變成多元發展，哪個主張更符合民心向背，還用問嗎？

再說，歐洲雖云是美國傳統盟友，但它們同樣被當成韭菜收割，豈會心服口服？只是敢怒不敢言罷了。法國總統馬克龍一直主張歐洲自主，外傳他將於下月訪華，美歐關係是否無法撬動，世界格局又有何變化，不妨走着瞧。