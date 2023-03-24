龍吟虎嘯：中俄美博弈百年變局

中俄元首會談結束，走出克里姆林宮時，中國最高領導人習近平對俄羅斯總統普京說，當今局勢「是百年變局之一部分，我們共同來推動」。

何為「百年變局」？簡單直白地說，就是美國西方霸權衰落，世界多元化發展，建構人類命運共同體。為何說當今局勢是百年變局的一部分？簡單直白地說，美國西方挑唆發動的這場俄烏戰爭正是變局的轉折點和十字路口，美國西方不甘心霸權衰落、不甘心中俄和其他新興國家發展壯大，建構世界多元、人類命運共同體，利用俄烏之戰妄圖打垮俄羅斯和中國；俄國垮掉了，美國西方霸權永續，全人類和世界各國被他們繼續加重吸血、剝削、巧取豪奪和奴役。

是的，俄烏之戰正是「百年變局」發生轉折的重要事件，如何解決正是中俄元首會談的核心議題。為此，中方重申政治解決烏克蘭危機的建議，這個方案關照到各方利益，尊重他國主權、安全、利益，以及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展，體現了人類命運共同體的基本精神。俄方明確表示，中國的和平方案可以作為和平解決烏克蘭危機的基礎，俄方隨時敞開和談大門。

對於世界百年變局，美國西方當然也早已深切感覺，他們要阻擋歷史發展、時代變遷，早已鎖定中俄為主要打擊目標，並在全球作出部署。日前中國外交部發布的中俄聯合聲明，多次點名美國和西方，包括中俄關切美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」，關切美國威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動，關切並敦促美國加快銷毀庫存化武，批評美國加快建設全球反導彈體系，批評美國抱守冷戰思維、推行「印太戰略」等等。

中美對待世界百年變局的看法和作法根本不同，中國要和平，美國要戰爭；中國要談判解決問題，美國要霸凌和武力解決問題，兩者為人類的文明和命運帶出了不同的方向。