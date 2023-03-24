坦言集：雙贏關係

從中俄剛簽的兩份協議初看，兩國的合作還在初始。2030年的合作協議，主要是能源，其次是物流交通，科技、工業、農業還未展開。但單是這樣，中俄的關係便已是雙贏。

中國的發展還處於工業化，能源需求巨大。過去20年歐盟的發展有賴俄羅斯的低價能源，中國一直尋求能源來源的多元化來保證國家安全，但成本高，風險受地緣政治和美國因素影響也在擴大。中亞的烏茲別克斯坦等因當地發展，無力出口供應中國。能源安全成為發展的一大挑戰，清潔能源難以替代化石能源。中國得俄羅斯的全面能源供應，便解決了安全問題，俄羅斯也可保證出口市場，兩國的經濟便得堅實還可擴大的支撐；即使美國及西方要脫鈎，兩國抱團自主發展便有了基礎。

而在能源以至礦產的貿易，中俄加快人民幣結算，更形成金融的融合，有力抗衡美國及西方的金融制裁，保證了能源的安全，也保證了俄羅斯的出口收入。中國可加快工業化的深廣發展，俄羅斯可以進一步建設能源礦產農林，也可依仗中國的工業化，保證高性價比的工業品供應。過去幾十年，美國及西方從中國得到低價工業品供應的好處，也從俄羅斯取得低價能源供應的好處，現在便盡歸中俄兩國。此消彼長，美國和西方的損失巨大，更何況還有中俄的去美元化、去美債化，並在國際上掀起各國跟從的聲勢。

物流交通的合作是借助俄羅斯橫跨歐亞的地緣戰略位置，即使中國要拓展歐亞中路路線，以分流俄羅斯歐亞的北路交通連接，作用有限，且亦避不過俄伊印的國際南北交通走廊。反而，中國若全力與俄合作，更可大大地擴展歐亞連接，也可從中亞、中東南下印度洋，四通八達。

中國若能協助俄羅斯改造原有蘇聯時代的鐵路網絡，建高鐵，且不限客運，更重貨運，例如建莫斯科至北京的高鐵，提升泛西伯利亞鐵路的時速與運量，以及參與國際南北交通走廊的鐵路公路建設，這將可使歐亞北路、中路成一體，形成高效發展區域經濟共同體的骨骼支柱。這與中國連通中南半島、東南亞和中俄的北冰洋航路，都會大大改變亞洲以及歐亞的連接和交流。這將會是自蒙古以來亞洲最大的轉變，顛覆歐美帝國主義分裂亞洲的歷史陰謀。

在這以外，還可以有科技、工業、農業合作，有待開展。