政情：林超英警告 水淹人工島

林超英

俗稱「明日大嶼」嘅交椅洲人工島計劃近期引嚟熱議，天文台前台長林超英早前喺綠色和平嘅影片話，海水上升趨勢會延續兩、三百年，甚至1,000年，明日大嶼嘅人工島可能被水淹沒，只會製造本來唔存在嘅危險，更遑論解決土地問題。發展局尋日喺社交網站發貼文，不點名咁反駁質疑交椅洲人工島項目嘅言論，稱採用咁長年期嘅假設並唔合常理，亦唔符合國際準則。

發展局反駁指評估達標 發展局話，好多先進國家或地區，包括美國紐約、英國、新加坡，都唔會以幾百年、甚至成千年後海平面上升嘅推算幅度，設計沿岸基建設施，而係會根據聯合國「政府間氣候變化專門委員會」具權威性嘅評估報告，推算至大約今個世紀末嘅海平面上升幅度作為設計依據。

當局又講到，佢哋評估交椅洲人工島嘅沿岸風險，已經「更超前一步」，以下世紀中嘅氣候變化推算參數做情景測試。交椅洲人工島平均地面高度係主水平基準以上7.5米，部分當風位置更達到主水平基準以上9米，比喺現時香港平均海平面高出超過至少6米，足以符合設計標準，能夠應對氣候變化同極端天氣引致嘅海平面上升同巨浪。