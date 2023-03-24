政情：林琳證佗B 7月做媽咪

近日政圈傳出消息，選委會界議員林琳夢熊有兆。佢尋日證實自己懷有身孕，胎兒仲係男仔添！若果一切順利，今年7月就會升級做媽媽，成為繼容海恩之後，第二位任內生仔嘅代議士。

試過樓梯跣親 有驚無險 儘管林琳懷孕已經24周，但腹部只係輕微隆起，體形變化未算顯著，然而孕婦始終都係「粗身大勢」，有風險嘅活動可免則免，但喺妊娠初期，佢試過喺屋企條樓梯跣親，幸好只係臀部瘀咗，胎兒無事。至於惡心、食欲不振等孕期不適嘅徵狀，喺佢身上並唔明顯，但就變得較為怕熱，即使天氣尚算清涼，屋企都要開冷氣，而枕邊人就惟有着多件衫啦！

有關懷孕嘅禁忌，林琳都聽過唔少，例如「大肚婆食羊肉，BB會發羊吊」之類嘅傳言，佢當然係一笑置之；但謝絕寒涼、生冷食物等忠告，佢就絕對遵從，面對心愛嘅雪糕同冰凍飲品，都要忍一忍口啦。

佢話當今社會，男女普遍遲婚，所以好多準媽媽同佢一樣都係高齡產婦，建議要對有意生育嘅夫婦，提供孕前檢查或諮詢服務，既可提高受孕率，又可降低妊娠嘅風險。