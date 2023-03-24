販運6700萬元毒 運輸工囚34年

【本報訊】2019年4月荃灣區一宗販毒案昨日於高等法院判刑，兩名報稱運輸工人的毒販「販毒」罪名成立，分別被判囚17年及34年，均須即時入獄；本案為近年來刑期最重的販毒案，法庭的判刑反映案件的嚴重性。

案情指於2019年4月26日晚上約10時，執法部門根據線報及經深入調查後，在荃灣青山公路某屋苑埋伏，截停1名34歲李姓本地男子，在他身上檢獲約1.44公斤可卡因，並在其單位內檢獲約49.73公斤可卡因及一批毒品包裝工具。

另一名毒販判監17年 人員其後亦在附近停車場內截查另一名34歲黃姓男輕型貨車司機懷疑與案有關，合共檢獲的毒品總市值約6,700萬元，部門當時相信行動已成功搗破一個供應新界區的毒品儲存倉庫。李早前認罪，判囚17年；黃則否認控罪，經審訊後被裁定罪成，判囚34年。

近年同類案最重刑期 執法部門稱，本案為近年來刑期最重的販毒案，相信兩名被告共同經營販毒活動，並打算將涉案毒品流入市場，並指法庭的判刑具阻嚇作用，重申販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。