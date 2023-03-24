黑漢欠債元朗遇伏 詐騙犯營救捱斬

有黑幫背景的一名男子，早前疑因拖欠釣魚機賭債，昨晨途經元朗街頭期間，突遭獨行刀手伏擊，他雙拳難敵刀鋒，只好一邊逃命，一邊急召友人施援，對方得悉其身陷險境，當下義無反顧趕至現場「幫拖」。刀煞雖以一敵二，仍無阻其凌厲攻勢，瞬間斬傷該名友人腳部，惟未能阻止欠債男趁機脫身，眼見功敗垂成，只好悻然離去。據悉，傷者疑為詐騙通緝犯，初時礙於「身有屎」不敢報案，惟因劇痛難當最後致電求援。執法部門正調查各涉案人士的身份背景，暫未有人被捕。

事發於昨日清晨約6時，一名姓李（43歲）男子接獲另一男友人來電，對方語氣焦急，聲稱自己在阜財街同益街市對開中伏，遭一名大漢持刀追斬。李男聞言大驚，因救友心切，二話不說趕往現場營救，過程中因捨身護友，反被刀手斬傷左腳濺血。混亂中，遇伏友人成功逃脫，兇徒見狀未敢久留，迅即向谷亭街方向逃去。

送院治理 追緝刀手 執法人員及救護員接報趕至，其後在青山公路元朗段240號對開尋獲李男，他接受初步敷治及包紮後，再由救護車送往博愛醫院作進一步治理。執法人員經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝一名年約40至50歲，身高約1.7米，肥身材，案發時身穿灰色上衣及深色長褲的刀手歸案。

傷者難忍痛終需報案 據了解，遇伏男子與李男均有黑幫背景，前者疑因欠下釣魚機賭檔債項，多次被催繳不還，因而遭人施襲教訓；另外，有人亦懷疑涉及多宗詐騙案被通緝，捱斬後不敢報案，但終究痛楚難當，無計可施下只好致電求援。惟事件確實起因及經過仍有待詳細調查。