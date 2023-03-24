《人聲銅樂》音樂會4‧29舉行

【本報訊】首屆「香港流行文化節」將於4月揭幕，將有一連串相關活動。康樂及文化事務署昨日公布，將於4月29日在香港大會堂音樂廳舉行《人聲銅樂》音樂會，本地人氣組合SENZA人聲樂團將聯同新進銅管樂隊Lucky 6，分別以無伴奏合唱和銅管樂器合奏方式，重新詮釋多首經典香港電影歌曲和粵語流行曲。

多元形式演繹電影粵語流行曲 樂團將會以多元的演出形式，包括翻唱、改編、混搭和串燒組曲等，重新演繹多首80年代至今膾炙人口的港產電影歌曲，透過耳熟能詳的旋律喚起幕幕經典回憶。樂團亦會演出知名本地流行歌手和樂隊的熱門作品，以及各自的原創歌曲，以新穎的編曲結合精湛的音樂技巧，為音樂會注入無窮活力。《人聲銅樂》音樂會票價分180元、280元及380元。

康文署舉辦的首屆「香港流行文化節」，旨在為觀眾帶來形形色色的節目體驗，包括流行音樂會和表演、專題展覽、電影放映、戶外及外展活動等，希望透過不同面向，展現香港獨特的文化特色和多元融合的創造性和魅力。