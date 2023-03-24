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橫過英皇道 貓咪遭撞斃
貓隻伏屍馬路中央。
【本報訊】昨日早上8時許，有市民行經鰂魚涌英皇道1028號對開，發現一隻貓倒臥行車線上，相信已經死亡。由於貓屍在馬路中央，恐防來往車輛會把其輾過，市民隨即報案求助。
執法人員到場了解，其後召來有關部門人員到場檢走貓屍，經初步調查後，不排除該貓隻橫過馬路時遭車輛撞斃。
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