港鐵新票價機制 估算少收5億

【本報訊】港鐵日前公布新票價調整機制，今年6月起票價調整幅度將直接與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，而2.85%延後加幅將以特別扣減抵銷或延至明年處理。根據港鐵向港交所提交公告披露，若以去年營運數據計，上述安排將令港鐵少收約5億元，估算相當於去年實際收入總額約1%。

延後加幅料額外少收3億 公告同時又假設，過去幾年觸及封頂機制而未有實施的2.85%延後加幅，若在去年1月1日實施，港鐵將額外少收約3億元，其中兩億元是1.65%加幅延至下一年度實施，估算額外放棄收入佔去年實際收入0.7%。

港鐵新票價方程式經修訂後將沿用兩組參考數據，包括每年12月綜合消費物價指數變動，以及每年12月運輸業名義工資指數變動，但與下調幅度相關的生產力因素，計算方式將由以往計算港鐵車務營運年增長率，改為按港鐵的香港物業發展利潤水平而定。

倘若港鐵本地物業發展利潤少於50元億元，其減幅為0.6%；利潤介乎50億至100億元，則上調至0.7%；以去年為例，港鐵本地物業發展利潤超過100億元，減幅將達上限0.8%。

2019年起累計的3.35%延後加幅安排方面，其中因去年凍價而滾存的0.5%加幅，將按機制轉撥至今年度一併計算；其餘的2.85%加幅則是過去幾年觸及封頂機制而未有實施，港鐵將提供1.2%特別扣減作抵銷，餘下1.65%於明年處理。