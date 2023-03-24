遊艇商人玩滑翔傘墮海亡 調查：飛行途中失上升條件

【本報訊】民航意外調查機構昨日公布兩宗滑翔傘意外報告，分別為去年12月26日的「Ozone Rush 6」大金鐘山滑翔傘事故，以及今年2月15日「PHI Fantasia 22」西貢浪茄灣滑翔傘事故。報告揭浪茄灣事故成因是飛行途中失去上升條件，而喪生商人的飛行經驗僅得5小時。調查小組正分析數據資料，以確定兩宗意外的情況及因由，再確定進一步調查的範圍及方向，預計需時12個月。

西貢上月15日發生滑翔傘意外，遊艇商人姓杜（62歲）滑翔傘愛好者於事發當日下午約1時45分從龍歧山出發，原定飛行至浪茄灣沙灘降落，惟時隔兩分鐘後卻被發現在未到達沙灘前降落，及被困在距離沙灘岸邊約60米的大海中遇溺，由飛行服務隊直升機送往醫院救治，其後證實死亡。調查小組已向天文台收集當日天氣資料，並向目擊者取得相關照片及影片。

另意外受傷男屬飛行失控 此外，去年12月26日亦有一架Ozone Rush 6滑翔傘急降在大金鐘山東南面山坡的灌木叢中，一名姓林（51歲）男子被困及受重傷，初步調查成因屬飛行失控。傷者持有美國懸掛式滑翔和滑翔傘協會新手級飛行員滑翔傘資格，及香港滑翔傘協會俱樂部飛行員滑翔傘資格，並擁有約100小時飛行經驗。

他當日下午約1時51分從馬鞍山昂坪出發，至下午約2時1分被發現急降及被困在大金鐘山東南面的灌木叢中。調查小組正確定意外因由和情況，以及進一步調查方向等，預計跟進調查需時12個月。