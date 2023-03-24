機電署下月降車用石油氣上限價

【本報訊】國際燃油價格由去年高位逐步回落。機電工程署公布，按專用石油氣加氣站的合約規條，下調全港12個專用氣站於今年4月份的車用石油氣上限價格，減幅百分比介乎4.47%至5.04%不等。

每公升介乎4.33至4.91元 12個專用氣站中，灣仔馬師道、美孚深旺道和屯門業旺路專用氣站正暫停運作以進行翻新工程。其餘9個氣站，車用石油氣上限價格最便宜的是馬鞍山恆耀街和元朗德業街兩個氣站，每公升車用石油氣上限價格為4.33元；而柴灣豐業街和西九龍翱翔道兩個氣站則最貴，每公升車用石油氣上限價格為4.91元。

機電工程署發言人表示，今年4月份的車用石油氣上限價格調整，反映了去年3月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格介乎每公升4.33元至4.91元不等，較本月減少了每公升0.23元。

發言人又指，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐定。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。發言人續說，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，以及張貼於各專用氣站，方便公眾監察專用氣站價格變化。