去年52日酷熱天氣 歷來第二多

【本報訊】氣候變化變幻莫測，工業化、城市化仍衍生全球暖化問題。香港天文台指，去年全年平均氣溫達攝氏23.9度，為有紀錄以來第6高。去年全年酷熱天氣日數有52天，為有資料紀錄以來第二多。剛在本月中新上任的天文台台長陳栢緯表示，預料本港今年6月或之後將會有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍以內。

35℃或以上增「極端酷熱」等級 天文台指，去年全年平均氣溫達攝氏23.9度，為一眾高氣溫的年份之中，排行第6，排行第一高氣溫的年份為2021年，達攝氏24.6度。酷熱天氣日數方面，去年全年酷熱天氣日數有52天，為有統計以來第二多，單在去年7月酷熱天氣日數已有21日。天文台又指，酷熱天氣警告亦新增「極端酷熱天氣」等級，當天文台總部或新界大多地區氣溫有攝氏35度時則會發出該警告。

而去年全年「熱夜」則有52日，亦是有統計以來第二多，單在去年7月的「熱夜」日數已有25日。另外，去年全年最高氣溫為攝氏35度或以上的日數有15天，為有紀錄以來最多。

陳栢緯表示，預料今年將會有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍以內，而今年香港可能在6至10月踏入風季。他又指，全球暖化的影響已與市民愈來愈近，又估計今年平均氣溫亦會較高，雨量正常至偏少，惟亦有可能出現暴雨。陳補充，若全球增溫和極端天氣仍不斷出現，就不排除類似「山竹」等強勁的熱帶氣旋會再現，認為本港長遠存在氣候威脅，情況不太樂觀。

發放天氣資訊方面，過往天文台被指較遲發放暴雨和熱帶氣旋警告，陳認為，天文台已盡早發放天氣訊息，冀大眾明白天氣會出現變化，以及熱帶氣旋存在較大不確定性，若過早發放訊息或現誤差，而局部地區大雨則不反映全港整體出現大雨，可留意部分地區天氣訊息。