食物變壞 市民索償 中電申剔除訴訟遭拒

指屯元天停電致損失逾6500元 去年6月中華電力有電纜橋爆炸起火，令元朗、天水圍及屯門大停電，逾50萬居民受影響。有市民於去年8月入稟小額錢債審裁處，稱這次停電導致冰箱內大量食物變壞，向中電索償超過6,500元。中電一方早前指申索屬無理纏繞，申請將之剔除，審裁處押後至昨天就此申請作判決。審裁官認為申索有可爭辯之處，駁回中電的剔除申請，並把案件押後至8月28日再提訊，訟費問題留待日後處理。

本案申索人名盧寶生（譯音），被告為中華電力有限公司。申索人在申索書指，被告沒有在合理的時間恢復供電，停電大約15小時，令他購買的食品造成不可逆轉的損失。是次申索只針對其中相對重要的食品進行追討。由於購買時是以現金付款，故沒有付款紀錄提供。食品價格以網上超級市場及官網價格估值。申索人附上食品價格表，顯示他指冰箱內的食品包括10樽1.5公升鮮牛奶、22個特大蘋果、7杯500毫升雪糕等，總值6,559.3元。

官：有可爭辯之處 非無理纏繞 審裁官昨天裁決時指，中電是相關地點唯一電力供應商，而根據去年8月的調查報告，大火很大可能是電纜橋對開光管過熱起火，報告建議中電要進行風險管理等措施。審裁官指，究竟被告是否對申索人負有謹慎責任，或被告是否未能遵行謹慎責任，應該在審訊時處理。

另外，中電稱申索人不能證明他是有關食品的擁用人，也無法證明食品確實變壞。審裁官就認為前者屬事實爭議，應聽取證供才判定；後者則可以由法庭推斷，例如海鮮和牛奶製品，相信超過12小時都會變壞。綜觀而言，審裁官認為本申索，不屬無理纏繞，遂駁回中電剔除申索的申請。案件編號：SCTC 024470/22