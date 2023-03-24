逆線踩單車 地攤男遭的士撞傷

【本報訊】昨日凌晨2時許，深水埗一名姓羅（61歲）男子，騎乘單車沿基隆街逆線駛至近石硤尾街交界，適時一輛載客的士沿石硤尾街右轉入基隆街，兩車懷疑收掣不及發生碰撞。羅男捱撞後人仰車翻墮地，並遭單車壓傷腳部，單車車尾上的雜物四散落地，姓李（70歲）的士司機見狀，慌忙報案求助。

救護員接報趕至，即場替羅男敷治及包紮傷勢，其後送院作進一步治理。據了解，羅男在現場附近擺地攤售賣貨物，收工後騎乘單車返回寓所途中發生意外。事後羅妻接獲通知，趕至現場了解事件。涉事的士司機及乘客均沒有受傷，留在現場協助調查意外經過。

此外，昨日上午11時許，一輛私家車沿土瓜灣馬頭圍道往尖沙咀方向行駛，當駛至近農圃道交界一交通燈位時，被尾隨一輛懷疑收掣不及之的士撞尾。

的哥東隧暈倒 意外中，私家車車尾損毀，的士左車頭冚則摺起毀爛，姓周（67歲）男司機以及姓何（26歲）女乘客，同告受傷需由救護車送院治理。至於姓張（68歲）的士司機沒有受傷，留在現場協助執法人員調查意外原因。受事故影響，現場交通略為受阻。

另外，本周三晚上9時許，一輛載客的士沿東區海底隧道往九龍方向行駛，當駛至管道中間時，姓蘇（70歲）的士司機懷疑身體不適，未幾暈倒車廂。的士頓時無人駕駛，幸好速度並不算快，溜前一段路後徐徐停下，車上女乘客見狀慌忙報案。與此同時，隧道公司職員透過閉路電視，發現的士無故停在管道後，隨即派員了解。

救護員接報趕至，即時替昏迷的士司機急救，其後把他由救護車送院作進一步救治。執法人員向的士女乘客了解事發經過，不排除的哥因病導致昏迷。涉事的士其後由隧道公司拖車拖返行政大樓。執法人員已就事故經過及原因展開調查。