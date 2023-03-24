繁忙時段為時長 議員質疑分流作用

【本報訊】3條過海隧道於今年底前實施按時段收費，當局冀分流不同時段的過海車流。有議員認為政策方向正確，但批評3隧的繁忙時段劃一，並且為時太長，質疑分流成效。

倡縮短繁忙時段 議員陳恒鑌昨於電台節目表示，不同時段不同收費的方向正確，但他認為當局將平日繁忙時段訂為約4至5小時是太長。他指，當局實施繁忙時段較貴收費目的鼓勵司機提早或延遲到非繁忙時段才過海，他認為縮短繁忙時段亦能達到相同效果，可有效紓緩交通擠塞。

另外，3隧收費將於今年下半年調整，為加強紓緩過海隧道擠塞，有報道指當局初步物色12個停車場提供泊車轉乘服務，鼓勵市民多乘公共交通工具過海。報道指，其中一個泊車轉乘停車場位於荃灣海貴路，距離港鐵荃灣西站只需步行一至兩分鐘，提供約200個私家車位，時租16元，但該停車場於平日繁忙時段要泊時租位都不易。其餘當局物色的停車場，使用率亦達60%至70%。

陳恒鑌建議在小欖、大欖及東涌興建大型泊車轉乘停車場，提供合共數千個泊位，料可減少三隧15%車流。他指，現時的泊車轉乘設施大多靠近港鐵站，當局可考慮於巴士總站或者巴士轉車站附近設立。