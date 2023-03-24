避談三隧煩瑣收費 運署叫人早出晚歸

港府敲定「三隧分流」方案，並擬於今年底前引入「不同時段不同收費」安排，除了分時段加減過海隧道費外，3條過海隧道於轉時段時每兩分鐘收費亦都不同，十分考驗駕駛者記性。運輸署署長羅淑佩卻稱，相信聰明的香港人可以很快適應複雜收費，但她卻說錯平日3隧晚上非繁忙時段的生效時間。羅更「教路」，市民若不想支付較貴過海隧道費，可早些出門上班或晚些下班，避開3隧繁忙時段才駕車過海。

當局擬於今年8月2日起，實施3條過海隧道「633」固定收費安排，即西隧私家車收費下調至60元，東隧、紅隧劃一加價至30元；並擬定今年底實施「不同時段不同收費」，平日3隧將分成4個時段收取不同隧道費，假日則分成兩個收費時段，而且轉時段時每兩分鐘的收費亦不一樣，方案被批混亂複雜。

運輸署署長羅淑佩昨於電台節目為方案解畫，稱當局考慮過交通運輸模式、住戶交通習慣調查、聽取運輸業界及車主團體意見後才得出方案。對於收費水平多變，駕駛者難以適應，她稱「相信香港人真係好醒目好叻」，又指不會低估港人的「慳錢」能力。

一日分為數時段 署長也記錯 羅更加教駕駛者記着四個數字，以掌握3隧平日的收費時段變化，「早上7時半前（市民）使用所有過海隧道都是20元，7時半過後每2元、2分鐘遞升，然後10時15分開始，所有隧道都開始每2元、2分鐘遞減，最終去到30元。晚上都一樣，下午4時半開始會每2元、2分鐘遞升，去到晚上9時，每2元、2分鐘遞減。」不過，3隧平日下午至晚上的繁忙時段實際是由下午4時半至晚上7時，而非如她所指般直至晚上9時才結束。

至於3隧平日繁忙時段收費被批昂貴，羅指當局並非要懲罰駕駛人士，而是希望改變他們的出行習慣。她又指，市民可以提早出門吃早餐，甚至選擇帶早餐回辦公室吃，晚上下班後可以吃完晚飯才回家。

過海小巴明言加幅轉嫁乘客 香港汽車會會長李耀培批評新方案複雜，又指車主普遍期望港府收回西隧後，可以大幅調低西隧隧道費，但方案於首階段只建議西隧私家車收費由現時75元減至60元，他認為仍屬過高，建議直接落實三隧劃一收費的安排，才能真正有效分流。

另外，經紅隧過海的紅色小巴，現時只收10元隧道費，但今年底收費將增至50元。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，一定會將增加的成本轉嫁乘客，預料每程最少貴2.5至3元。