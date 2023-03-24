籌設北都辦 開位年支出涉4500萬

【本報訊】政府提出北部都會區願景，早前亦成立北部都會區籌備辦公室，政府昨提交立法會的文件指出，希望成立北部都會區統籌辦事處（北都辦），開設3個新首長級編外職位、重新調配一個現有常額職位，再加設19個非首長級職位；同時在土木工程拓展署，開設一個新編外職位，再加設14個非首長級公務員，預計總涉及額外開支每年約4,500萬元。文件指財委會批准此項人手編制建議以及北都辦成立後，舊有的北部都會區籌備辦公室將終止運作。

政府文件指出，希望在發展局（規劃地政科）成立北都辦，該辦事處需配備跨專業界別的首長級編制，為政府內部提供專責及高層次的支援。此外，亦希望加強土拓署首長級人員的架構，以推展包括新田科技城的發展工作，而新田科技城是《北部都會區發展策略》下一個重點發展區。

包括3首長級編外職位 有關開設3個新編外職位，包括一個首長級薪級第6點（D6）的編外職位，職銜將為北都辦主任；一個D3編外職位，職銜將為北都辦副主任；一個政府工程師、D2的編外職位，職銜將為規劃及發展組（1）組長。另調配一個常額職位，及即一個D2的政府城市規劃師常額職位，由發展局（規劃地政科）規劃部規劃組（五）調派至北都辦，職銜將為規劃及發展組（2）組長。土拓署方面，亦會開設一個新的D1編外職位，職銜將為總工程師。

文件又指出，立法會財務委員會批准有關人手編制建議，以及北都辦成立後，舊有的北部都會區籌備辦公室將終止運作。