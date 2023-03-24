託兒服務不足 8成受訪者波及工作

【本報訊】本港託兒支援服務嚴重不足。有團體昨公布調查結果，發現近八成受訪者表示，曾因照顧子女而影響工作。有議員批評本港資助託兒服務嚴重不足，令不少家長因照顧子女影響工作，認為情況影響本港勞工市場，要求政府增加託兒服務。

疫情後，幼兒託管服務需求增加，為了解市民在這方面的需要，婦女服務聯會和議員顏汶羽早前進行關於「疫情後託管服務及發展需要」民意調查，在2月至3月期間以問卷調查形式訪問了463人，發現有約八成半受訪者表示育兒工作由自己和配偶負擔，只有約一成受訪者反映能使用資助託兒服務，亦有近八成人直言曾因照顧兒童而影響工作。

籲增名額 設24小時熱線 顏汶羽指大部分受訪者需要同時扮演「勞動者」與「持家者」的雙重角色，影響他們的工作，認為在本港勞動力嚴重不足的情況下，託兒服務不足令問題更加嚴重。他以牛頭角區為例，稱該區有超過十多萬名居民入住，而且極大部分為年輕在職家庭，但整個牛頭角區卻沒有託兒中心，促請當局在新建屋苑或政府設施時，應預留足夠的空間為當區居住人口及勞動人口提供託兒服務。

他又要求當局考慮在日後的賣地條款中加入須提供託兒服務設施的規定，以增加託兒服務名額，並設立「社區緊急暫託服務」以及24小時服務熱線，協助有緊急需要的家長獲取各區幼兒暫託服務。婦女服務聯會主席歐陽寶珍則批評政府宣傳不足，令家長難了解各區託兒服務的使用情況，要求當局加強宣傳。