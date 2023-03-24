79大灣區醫生護士下月來港工作

【本報訊】本港公立醫院人手緊絀，每年醫護離職人數不絕。醫院管理局昨日舉行大會會議，主席范鴻齡會後表示，當局經「大灣區醫生交流計劃」成功招募9名大灣區醫生，他們已獲醫委會有限度註冊，均是專科醫生，當中5人是呼吸外科醫生、其餘分別來自傳染病科、心血管科、麻醉科及放射科，下月將來港，並於九龍中、九龍西及新界西聯網工作；及有70名大灣區護士同樣將於4月來港，部分年資逾20年，平均年資為8年以上，是廣東省衞健委經筆試及口試，從而揀選出的精英。

新血難代替經驗醫生 醫管局亦公布醫生最新流失率，截至今年1月，過去一年醫生流失率為7.2%，較去年年底的8.1%稍跌。全職護士流失率則為11.2%，較去年年底的10.7%微升。范鴻齡形容情況值得關注。他補充，直至今年1月底，醫生離職人數有455名，但全新聘請的則有511名醫生，「數字上人手仍然有增加，不過流失的是有經驗的醫生」。至於挽留人才方面，范鴻齡指將於未來5年退休的醫生護士中，至少320名醫生及1,002名護士考慮延任。

另外，醫管局行政總裁高拔陞下周會到英國倫敦，參加由政府合辦的招聘會，將聯同衞生署、中文大學及香港大學於海外招聘，與當地醫科生等不同醫療人才見面。高拔陞指，過去多年醫生有約300個空缺，要填滿空缺仍然困難，范鴻齡及高拔陞均笑言，「會帶埋合約過去，肯簽就即刻簽，但唔期望一定成功」。

醫管局去年中通過員工低息置業貸款計劃，員工服務滿3年，可申請貸款買樓，最多可借4年薪金，上限600萬元。范鴻齡指，計劃反應理想，當局至今收到930份申請書，當中逾一半申請人為前線醫護人員，當局期望於今年年中前可以落實貸款安排。