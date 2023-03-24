區諾軒：墨落無悔聲明算是內鬥

區諾軒

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審。區諾軒接受盤問時，形容「墨落無悔」聲明可算是「內鬥」，而他辦初選的初衷，是不要浪費選票，又認為選民應以大局為重，即使不太屬意某候選人，若對方是民主派，也應該將票投給他。

參與助選 稱沒支持特定理念 區諾軒昨提及，他在2020年7月曾參與袁嘉蔚的助選活動。法官隨即問他是否支持袁的理念，區說沒有特別支持甚麼理念，他曾向港島區初選候選人指，會公平分配時間，為所有人助選，這是他為袁助選的原因。至於任職立法會議員時，區就形容自己屬「相對進步陣營」。

關於由鄒家成等人所草擬的「墨落無悔」聲明，區諾軒就說不關心誰簽署聲明，形容這是各人的自由。法官問這聲明是否屬於「內鬥」，區道「可以咁講」，又指聲明有一方欲綑綁其他人含意。如果可選擇，他會寧願沒有這聲明。他坦言，作為大會一分子，他不希望有人質疑大會。

現在受審的16名被告，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明和吳政亨。案件今天續審。案件編號：HCCC 69/2022