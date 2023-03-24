播錯國歌 港協：有很大改善空間

【本報訊】上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，港隊擊敗伊朗後，大會播國歌出錯，港協暨奧委會昨午與香港冰球協會代表會面，包括當日帶隊出戰的領隊關婉儀。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜認為，冰協有很大的改善空間，又指會在今日港協暨奧委會董事會會議後，交代對事件的觀點及後續行動。關婉儀亦同意冰協有很大改善的空間，被問到會否擔心受懲處，則坦言「無得擔心」。

冰協委員感無辜 昨日會面歷時不足一小時，出席人士包括港協暨奧委會行政總裁鄭國鴻、楊祖賜、冰協主席簡揚傑、冰協委員李雅婷和關婉儀。關婉儀會後指，會上氣氛尚可，大家之前可能存在誤會，冰協經已澄清，要等待港協暨奧委會今日的公布，才知道對方是否接受冰協解釋，但認為自己是無辜。

她又指，任何事情和機構都有改善進步的空間，無得擔心會否受懲處，因為事件出了錯就是出了錯。她續說，國際冰球總會有提醒主辦方播放正確的國歌，亦表示港協暨奧委會的國歌網站連結，無法下載正確的國歌版本。