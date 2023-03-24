拒交資料案 鄒幸彤及兩人提上訴

【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委被指於前年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。其中梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。餘下3人包括鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光就不認罪受審，本月初被裁定罪成，各被判監4個半月。3人於本周二（21日）向高等法院申請定罪及刑期上訴，但現時暫未有聆訊日期。

3名申請上訴的被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。3人於本月11日判刑時已表明會上訴，獲主任裁判官羅德泉批准保釋，但鄒幸彤因涉另案而須還押。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

記者會表示拒交支聯會帳目 裁判官裁決時指，從支聯會過往背景及政治主張等，警方有合理理由相信支聯會是外國代理人。而警方要求提交的資料，部分較近期，例如會計帳目等資料，並不難取得，被告有責任回應。不過他們卻開記者會表明不會提交，最後亦確無提交資料，故裁定3人罪成。案件編號：HCMA 99/2023