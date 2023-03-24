金鐘暴動 5男認罪還押

築鐵欄陣擲雞蛋煙霧餅示威 民陣於2019年7月1日發起在港島區遊行，之後多處爆發衝突。其中有9名男子在當日被捕後，至去年初始被落案起訴，控告暴動及管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪。當中5人昨天於區域法院承認暴動罪，法官李慶年決定押後至4月17日判刑，期間為部分被告索取報告，5人候判期間需要還押懲教署看管。

昨認罪的5名被告依次為黎穎豪（20歲、學生）、陳景行（21歲、學生）、陳俊僑（21歲、學生）、黃家祈（30歲、室內設計師）及何宇軒（29歲、廚師），他們在本案前均沒有犯罪紀錄。他們承認於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎另被控於同日同地，保管或控制一個錘子意圖破壞財產，該控罪獲批准於法庭存檔不予起訴。辯方求情指除部分較年輕的被告希望可索取報告作量刑參考外，其餘被告亦請求法官判處的刑期不多於3年。法官最終決定分別為陳景行及陳俊僑索取教導所及勞教中心報告。

帶裝上陣對峙2小時 據5人承認的案情指，案發當日清晨約5時許，已有示威者於演藝道與龍匯道一帶集結。其後執法人員築起防線，並於5時半開始驅散示威者。示威者則戴口罩及頭盔等，向執法人員大叫口號，及用鐵欄杆築起防線。至早上7時許，示威者推鐵欄衝向執法人員防線，以雨傘施襲及投擲水樽、雞蛋及煙霧餅等。至約7時半示威者終被驅散，穿上裝備的5名被告亦在這段時間被拘捕。5名被告現在同意，他們在案發時間均與示威者站在一起，其中黃家祈更曾擲水樽。控方指整次事件約有300名示威者集結，當中有約30人站在前排及有暴力行為。案件編號：DCCC 330/2022