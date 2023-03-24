醫健：職場健康：防患未然 勿忽視肩周炎

肩周炎，又稱「五十肩」，多出現於中年人士身上。不過，年輕一族千萬不要以為肩周炎是「入五」人士的專利，不好好預防，隨時會出現「四十肩」甚至「三十肩」。

肩周炎是一種常見的「與工作有關的疾病」。除了因年齡增長和肩關節退化、受傷或疾病因素，日常工作姿勢和環境因素都可增加患上肩周炎的風險。一些涉及經常或重複提高手臂的工作容易引起肩周炎，例如清潔工清潔玻璃窗等高處位置、理貨員擺放貨物於貨架高處、油漆工處理天花板的油漆等。

肩周炎初期會感到肩膊疼痛，影響睡眠質素；症狀嚴重者會明顯感到肩關節僵硬及於舉起上臂時感到困難，影響日常活動。以下為大家介紹一些預防肩周炎的方法：

1.妥善安排工序和工作間設計，例如將常用物品擺放在容易拿取的高度，安排間歇小休或間中轉換工作姿勢讓肩膀休息。

2.使用合適輔助工具，例如使用長柄手工具減少手臂重複向前或向外側提高，或拿取高處物件時使用穩固梯枱/腳踏以減少伸高手臂。

3.請同事協助搬移、利用手推車輔助搬運、使用合適及輕巧的手提工具等，減輕提舉物件時所需的力度。

4.多做伸展運動並保持充足休息和睡眠、均衡飲食。

如懷疑自己患上肩周炎，除適當運動外，應減少提舉重物或過分活動肩關節避免進一步勞損，並尋求醫生診斷，安排適當的藥物和物理治療等。

職業安全健康局

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