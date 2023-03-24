愛滋患者視網膜圖像 有效評估心臟病風險

【本報訊】香港中文大學醫學院臨床研究及生物統計中心、內科及藥物治療學系和影像及介入放射學系合作，以「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術，透過拍攝視網膜圖像（俗稱「眼底相」）識別相關的視網膜特徵，結合傳統心血管風險因素，計算愛滋病病毒（HIV）感染者的心臟病風險。新結合技術有效評估HIV感染者患上冠狀動脈粥樣硬化和阻塞性冠狀動脈心臟病的風險，靈敏度及特異性均超過90%。研究結果已於國際醫學期刊《PLOS ONE》上發表。

HIV感染者患上心血管疾病風險是一般人的兩倍，患糖尿病及高血壓的風險亦較高，這些都是引致心血管疾病的風險因素。中大醫學院研究團隊招募了115名伴隨一種或多種心血管疾病危險因素的HIV感染者參與研究。研究對象中，有71人（62%）患有冠狀動脈粥樣硬化，23人（20%）則通過電腦斷層掃描檢測出患有阻塞性冠狀動脈疾病。

中大新技術 靈敏度逾90% 研究人員利用儀器為所有參加者拍攝視網膜圖像，透過機器學習與深度學習再進行分析，識別相關視網膜特徵。結果顯示，以新型風險預測模型評估HIV感染者患上兩種主要冠狀心臟病的風險，靈敏度及特異性均超過90%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈教授指，研究證明自動視網膜圖像分析可作為一種簡單而有效的工具來評估高危人士患上心臟病的風險，而結合視網膜特徵和傳統心血管風險因素的風險預測模型，則能最準確地預測冠心病，較傳統心血管風險預測模型優勝。