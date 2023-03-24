一成港童 或患動作協調障礙

不利健康運動情緒認知發展 本港有近一成兒童可能患上動作協調障礙，患者在動作協調能力方面出現問題，影響日常之餘，對其整體健康、體育活動參與、積極情緒及認知能力方面亦較不利。香港動作協調障礙基金會及香港教育大學合作研究動作協調障礙在香港的普遍性、對患者的影響，以及有助於治療的方法。研究顯示，動作協調障礙情況會隨着年齡增長，參與研究的10至12歲兒童，多達24%疑似患有動作協調障礙。

動作協調障礙一般被稱為發展性協調障礙，是一種神經系統疾病，出現這種情況的原因是因為由大腦傳送到肌肉的訊息被打斷，致患者在動作協調能力方面出現問題。香港教育大學招募632名5至12歲兒童的家長進行研究，家長們需網上填寫《發展性協調障礙問卷—中文版》及《患者自我報告測量資訊系統》問卷。

問卷結果顯示，19.1%參與者被歸類為「疑似患有動作協調障礙」。疑似患有動作協調障礙的兒童中，5至7歲佔13.8%、7至9歲佔21.9%、10至12歲佔24.3%，可見較年長兒童的患病率較高。對患上動作協調障礙有潛在風險的兒童，在整體健康、體育活動參與、積極情緒及認知能力方面往往較不利。

教大及基金會推方案改善能力 負責這項研究的幼兒教育學系助理教授Catherine Capio博士指，去年開始與基金會合作，進行景觀研究以確定有多少香港兒童受到影響。根據去年10月至11月期間進行的一項問卷調查及過往文獻，估計全港約有10%兒童患有動作協調障礙。多達25%兒童將能夠受惠於針對提升動作協調能力的方案，相關方案所帶來的好處不只有改善動作協調能力，還有可能提升整體健康、體育活動參與度、情緒及認知能力。