培養創意 教大准用AI上課做作業

【本報訊】人工智能（AI）生成工具成為近期社會熱話，亦為教育界帶來影響。教育大學昨日公布有關AI的教學策略，認為AI有助培養學生的獨立思考及創新思維，容許學生在課堂上使用AI輔助工具，惟必須在提交的作業交代，並附上使用過程。就使用AI的學習過程進行反思，教職員可根據「6-P教學取向」，評估學生的學習進程。

6個P評估學習進程 教育大學的教學人員將根據專業判斷，並透過偵測軟件，確保學生所呈交的課業，符合大學對學術誠信的要求。教大學術及首席副校長李子建指，教職員評估學生的學習進程時，包括要求學生製作寫作計劃、構思向AI提出的問題、檢查AI生成內容的準確性、搜尋其他文獻支持觀點並結合個人見解撰寫論文等，大學亦鼓勵前線教學人員視AI為重要的教學夥伴。

教育大學建議教職員可根據「6-P教學取向」，評估學生的學習進程，引導他們自主學習，6個P分別為「寫作計劃」，該校學生需計劃寫作的內容和結構，以有效回應一個議題、研究方向或問題；「問題指令」，設計指令向AI文本生成工具提出問題，為討論和進一步探索提供資訊；「預覽草稿」，預覽AI文本生成工具的輸出，檢查其準確性；「產出文章」，綜合AI文本生成工具的輸出和各種資訊來源，表達學生的個人觀點；還有「同儕評議」及「跟進學習歷程文件」。