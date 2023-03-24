4.4萬人應試末代通識 不設補考

【本報訊】通識教育科將於今屆後完成「歷史任務」，考試及評核局於下屆文憑試將不設補考，約4.4萬名考生成為「末代考生」，只得一次應試機會。考評局解釋，通識科與繼後的公民與社會發展科的課程內容相若，末代考生只需補充部分知識，便足以考新科，經過諮詢學校等教育業界，決定不設補考。

明年可轉考公社科 港府於2021年宣布將通識教育科改名為公民與社會發展科，並修改核心主題，而明年起，公社科將全面取代通識科，考評局昨日公布今屆文憑試安排時再被問到通識科補考的安排。評核發展主管蔡筱坤指出，通識科與公社科的課程內容、試題的題種相若，經諮詢教育業界後，末代考生若於今年通識科成績不理想，於明年重考公社科時只需補充部分知識，便足以應考新科。

蔡筱坤又提到，過往學制大規模轉變時才設有補考，但個別科目的改變則一概不設補考。而被問到末代通識科會否考核政治議題，蔡僅稱「恕未能回答」。

教育界議員朱國強認為，公民與社會發展科只分辨考生的成績是否達標，難度相信不高，估計通識科考生應有能力應付。中學校長會主席連鎮邦則表示，近幾年考生成績不如意，大多會報讀大專課程，重考生不多，相信不設補考的影響有限。他建議考生諮詢原校教師意見才決定是否重考。