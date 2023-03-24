文憑試仍須戴口罩 確診指定九龍文理應考

每日量溫簽申報 發燒不適要快測 香港中學文憑試（DSE）筆試將於下月21日開考，考試及評核局今年維持多項防疫措施，包括考生於試場須全程戴口罩，每日亦須簽署健康申報表，而發燒或感到不適考生須先自行做快測。若考生染疫便要通知考評局後，自行到新蒲崗文理書院（九龍）指定試場應考。該局指有關安排是保障其他考生免受感染。

DSE英文科口試本已於本周二率先開考，其餘科目筆試將於下月21日開考。考評局昨日公布今屆筆試的防疫安排，考生每日出發試場前須先量度體溫、填寫健康申報表，確認無發燒或呼吸道病徵。若體溫高於攝氏38度或感不適，需先做快測證無染疫，並連同准考證拍照作紀錄。該局稱，若考生作出虛假、不完整或誤導申報，將受到懲處甚或被取消考試資格。

染疫缺席可申科目評審 考生抵達試場時亦要即場量體溫，若試場職員發現考生不適，該考生便需出示快測紀錄或即場做快測。染疫考生將不准進入一般試場，需聯絡考評局公開考試資訊中心（PEIC）安排改到「指定試場」新蒲崗文理書院（九龍）前校舍應考，或者申請成績評估。該中心於筆試期間會於周一至六早上7時至下午5時半、周六早上7時至中午12時開放熱線，考生需提供快測結果等證明，亦需自行乘車前往。

考評局公開考試總監麥勁生建議，考生盡早做快測，發現染疫即安排改試場，以免需臨時趕往指定試場。他又說，考生應於早上7時半前致電PEIC，否則只能盡量安排位置，而試場會酌情安排順延開考時間。他提到去年只有約20人使用指定試場，相信現時疫情穩定下，使用人數會較少，但稱未能提供確實考試座位數量，而染疫考生須每日聯絡PEIC，確認前往「指定試場」應考，已康復則可回到一般試場應試。若考生因染疫並決定不赴考，缺席整科考試，則可申請「科目評審成績」，最高可達第5級。

被問到防疫禁令已撤銷，為何考評局仍維持嚴格的防疫要求。考評局秘書長魏向東解釋，DSE是重要考試，影響考生前途，因此需維持戴口罩等嚴謹措施，減低考生染疫的風險。他又說措施已徵詢學界及衞生防護中心意見。

中學校長會主席連鎮邦認同安排能平衡考生利益，令他們安心考試，但他指考場職員難判斷考生有否不適，建議考生一旦不適便早做快測自保。教育界議員朱國強則指措施「返學都無咁嚴謹」，但認為寧緊勿鬆的做法合適，並提醒PEIC要做好準備，避免考生打不通熱線，阻礙考生公平應考文憑試。