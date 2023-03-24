染新冠屢外出男子加監半年

【本報訊】任職水果店男子在感染新冠病毒期間多次外出油尖旺區一帶，包括乘搭港鐵、到餐廳進膳及逛超市，被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。他不認罪受審，案件昨天在西九龍裁判法院裁決。裁判官指被告知道自己染疫，只是想找開脫藉口，裁定其中9項控罪成立。裁判官批評被告行為自私自利，無視公民責任，結果判他入獄7個月15日。被告現正因其他案件服刑，裁判官下令此案6個月刑期與他案分期執行，即將被告加監半年。

現年42歲被告雷寶林，報稱水果店職員。他過往有14次定罪紀錄，涉及46項罪行，對上一次是在去年12月被定罪，判囚8個月，現仍正在服刑中。他昨天沒有律師代表，親自求情時表示無證據證明他有傳染給其他人，又引述新聞報道指，兩名國泰前空少播疫感染他人，亦只是判監8星期，故其刑期應少於8星期。

在本案中，他被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。控罪指他於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而使他人蒙受感染的風險。裁判官接受被告在2月27日，快測結果可能是陰性，翌日他做核酸測試為陰性，故此涉及這兩日的3項控罪罪名不成立。其餘9罪則罪成。案件編號：WKCC 2950/2022