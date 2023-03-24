涉用假安心出行公僕脫罪

陳國飛

【本報訊】公務員因涉使用假「安心出行」程式被控，涉事男被告前年欲進入灣仔入境事務大樓上班，於大樓升降機大堂被截。他其後被控一項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，他否認控罪受審。案件昨天於東區裁判法院裁決，裁判官何慧嫻指控方未能達致毫無合理疑點證明被告有侵入涉案地點，裁定被告罪名不成立。

本案34歲被告陳國飛，被控於2021年11月1日，在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。控方證供指他當日於大樓升降機大堂被當值人員發現，其手機的「安心出行」畫面原來只是截圖。當時被告的手機正在下載「安心出行」程式，人員於是把被告交予其他執法部門調查。

官指雖可疑但未證侵入 裁判官裁決指，本案關鍵並非被告有否使用虛假「安心出行」應用程式，而是他有否在進入其工作地點時使用「安心出行」，因政策的原意是要追蹤確診者曾到過的地方。官指被告遭截停的大樓升降機大堂雖有二維碼，但並無被告工作樓層之二維碼，只有該樓層才有其特定的二維碼，因此指被告沒有掃二維碼屬不合邏輯。官指被告雖非沒有值得懷疑之處，但控方未能做到毫無合理疑點證明被告有侵入所指物業單位，故判罪名不成立。案件編號：ESCC 2095/2022