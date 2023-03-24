袁國勇：大流行必重臨

回顧應對傳染病 指缺準備將有嚴重代價 本港經歷H5N1禽流感、沙士，以及近年的新冠疫情，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇多次參與追蹤及堵截本地傳播鏈。袁國勇回顧過去多年應對傳染病大流行，指自己先後3次收到安全受威脅訊息，又相信大流行肆虐必定重臨，警告如果不做好準備，將付出巨大代價，包括喪失數以百萬計的生命，經濟亦會崩潰。

袁國勇昨日發表評論文章指出，首次收到安全受威脅訊息是1997年，當時香港正爆發H5N1禽流感，其港大團隊推出快速核酸測試，並在醫學期刊《刺針》發表論文，提出濕市場不應容許販售活家禽，因商販生計受影響而引起反響，期間感到生命受威脅。

稱先後3次收威脅訊息 直至2003年沙士疫情，港大獲邀診治首批沙士患者，並在深圳東門野生動物市場，追蹤到病毒的中間宿主是果子貍，故提出及早關閉野生動物貿易來控制疫情，但有關建議影響許多果子貍養殖農民和市場攤主的生計，故他第二次感到安全受威脅。

最後一次則與過去3年新冠疫情有關，因新冠病毒的基因排序，與其團體發現的「類沙士蝙蝠冠狀病毒」相似，故野生動物市場一再被認為是疫情早期的爆發源頭，他提出必須禁絕活動物在濕市場販售，建議同樣掀起回響。

再爆疫勢奪多命挫經濟 袁國勇指，應對沙士、新冠病毒、禽流感、中東呼吸綜合症等新發傳染病中，已吸取許多教訓，指出病毒約75%來自野生動物，例如蝙蝠和鳥類等，並可能會跳到中間宿主，如果子貍、家禽等，進一步擴大病毒量和基因變異，進而跳到人類身上。

袁國勇相信大流行肆虐的日子必定重臨，他指「我們不知道何時再來、會在哪裏開始、以及這種微生物的身份和性質，因此我們必須做好準備。」相信科學，同時兼顧公眾的心理健康和經濟困難。若不做好準備，將要付出巨大的代價。過去大流行病的死亡人數提供了教訓，未來的大流行再出現時，數以百萬計的生命會因而喪生，經濟也會崩潰。