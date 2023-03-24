通脹按年升2.1% 電 水 燃氣飆20.7%

【本報訊】政府統計處昨公布，本港2月份綜合消費物價指數按年升1.7%，升幅較1月回落0.7個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施影響，2月基本通脹為1.7%。為消除農曆新年錯月影響，今年首兩個月合計，同期綜合消費物價指數、基本通脹均按年升2.1%。

按類別分析，2月份升幅最凌厲是電力、燃氣及水，按年升20.7%；煙酒升14.%；衣履升5.5%、外出用膳及外賣升4.3%、雜項服務升1.8%、雜項物品升0.7%，以及交通升0.4%。相反，耐用物品按年跌2.1%、基本食品跌0.6%，以及住屋跌0.1%。

政府發言人表示，今年首兩個月基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由去年12月的2.0%微升至2.1%。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

總體仍有上升壓力 展望未來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，但預料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。