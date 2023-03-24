退回八達通人士 3‧29前需登記新消費券帳戶

【本報訊】政府將於下月16日派發今年首期電子消費券，提醒已經退回八達通卡的人士，在本月29日或之前更新領取消費券的帳戶。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成昨日在電台節目表示，現時約有兩萬名市民退回去年登記領取消費券的八達通卡，若無更改領取消費券的八達通卡，下月16日未必可以及時領取新一期消費券。

李文成指，相關人士需要到消費券秘書處更改另一張八達通卡帳戶，主要透過3個途徑，包括經消費券網站的連結更改；在網站下載或者致電185000索取表格，並郵寄至秘書處；及到全港8間臨時服務中心辦理，市民一般不需要排隊，約10至15分鐘可完成手續。

樂悠咭另有熱線協助 他又指，即使未能在限期前更改八達通卡帳戶，市民亦不需要過分擔心，當局在限期後收到申請，也會盡快與營辦商處理，以便在下月16日發放消費券。即使在下月16日之後更新八達通卡，一般也能在成功更新後兩個星期內發放消費券。至於不少市民申領樂悠咭後退回舊的八達通卡，當局已設立熱線2969 5588，協助市民辦理更改手續 。