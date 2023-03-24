南寧至香港高鐵4‧1起復行
【本報訊】繼上海市、福建省福州市及廈門市後，中國鐵路南寧局集團有限公司昨日發布消息稱，自下月1日起，鐵路部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內以及省外的跨境高鐵列車，其中包括廣西南寧市。
新增列車票可網購
南寧東至香港西九龍高鐵列車即將恢復開行，鐵路部門屆時計劃逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車40列、與廣東省外的長途跨境高鐵列車22列。屆時，廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的102列增至164列，66個站直通香港西九龍站，基本恢復至2019年開行水平。
此次新增開的62列跨境高鐵列車車票於昨日清晨6時起開售，旅客可通過鐵路12306網站、車站售票窗口等多種方式購買內地與香港往來的高鐵票。內地旅遊平台攜程公布，截至昨日下午3時，香港網站及手機應用程式的高鐵車票預訂量，創下今年高鐵服務恢復以來單日最高紀錄。其中在3月31日至4月7日期間，是旅客乘坐高鐵從香港出發到內地的高峰期，最熱門目的地分別是廈門、深圳北、廣州南、廣州東及汕尾。
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