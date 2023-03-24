高鐵長途票開售 西九排通宵取籌

有人自取多張 有人到場撲空 本港全面撤銷包括口罩令等防疫措施後，社會逐步復常，市民出行意欲大增。今年1月復運的廣深港高鐵亦將於下月起重啟跨省長途列車及新增站點，市民可以乘高鐵到達北京及上海等大城市。有關車票昨晨6時起開售，市民可通過網站、車站售票窗口及自動售票機等購買車票。本報記者前往香港西九龍站觀察售票情況，發覺站內近百人在櫃台前排隊等待購票，連自動售票機前亦「打蛇餅」。港鐵職員指全日1,500張籌已經派完，惟不少市民取籌後久候多時仍未能購票，甚至見到有人排隊取多張籌號，直斥安排混亂，有購票失敗的市民指會考慮改搭飛機前往目的地。

到場購買車票的黃小姐指，昨晨7時許已到西九站，原打算清明節乘高鐵回鄉，但排隊後亦未能取得即日籌號，她指不少成功取籌者均要通宵排隊取籌。另有市民向記者透露，見到有其他人取籌時「一人連取多張籌」，或導致後面排隊的市民未能取籌；但亦有市民表示獲好心人士派發「唔要嘅籌號」，才能有籌在手，於櫃台前輪候買票。

1500張籌10時派完 成功透過自動售票機買票的陳小姐指，打算趁清明節及復活節假期，帶同家人及小孩回肇慶。她在早上8時許到高鐵站，但到場後見櫃台售票窗口已大排長龍，且籌號將近派完，遂打算用售票機購買，過程有港鐵職員在旁協助，認為比取籌輪候買票快得多。

港鐵職員於長途站車票復售首日派出1,500張即日籌，至昨早約10時，有廣播指櫃台購票的即日籌已派完，呼籲市民改以透過網站購票。部分在場市民就港鐵安排感不滿及鼓譟，批評買票指示不清晰；另有打算前往上海的市民表示，等候3個多小時仍未成功買票，會考慮改乘飛機。

就今次增開班次的安排，議員張欣宇指，當局需認清目前長途車的需求是短期或長期，又認為按高鐵設計容量仍有空間可增加班次。另針對售票流程，他認為要多鼓勵乘客網上購票，港鐵亦需及早發放剩餘車票數量的資訊。

連接內地66個高鐵站 根據港鐵公布的資訊，高鐵將於4月1日起全面重開所有站點，包括北京西、上海虹橋、杭州東、昆明南、桂林西、武漢及廈門等，連同已重開的站點，香港西九龍站共連接66個內地高鐵站。