劣質平價團再現 業界：零容忍

【本報訊】對於有議員接獲投訴指昔日劣質平價內地訪港旅行團再現，不少內地旅客被帶到紅磡、土瓜灣等非旅遊區「消費」，亦對附近居民構成滋擾。旅遊界議員姚柏良指出，雖目前未有接獲相關投訴，但認為若有此情況出現是「絕對唔可以容忍」，而業界目前人手短缺，希望政府盡快推出政策吸引人才回流，稱當人手多時接待能力和質素都能提升。

人手流失削接待力

香港與內地已全面通關，姚柏良希望業界可以做好香港旅遊形象，而自己暫未接獲相關投訴，但若旅行團有不當行為是「絕對唔可以容忍」，亦指旅行團亦要「合法、合情、合理」。他稱通關後旅客增加，人流可能變得密集，但影響也要減到最低，不要令旅遊與社區有矛盾。而業界目前人手短缺，他認為政府要盡快推出政策，令業界人才回流，也能提升旅遊業整體的能力和質素。