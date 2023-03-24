酒樓包場不再 兩餸飯成帶團搶手貨

【本報訊】劣質平價內地訪港旅行團再現香江，旅客更逼爆行人路，市民寸步難行，更指有內地旅客站在街頭「開餐」食兩餸飯。有居民直言香港與內地通關後，內地團有所增加，對生活確實有影響；亦有兩餸飯店員承認多了內地客光顧，兩周前生意更旺，但強調不會劃分遊客或街坊，總之有生意就做。

據了解，內地旅客集中在土瓜灣一帶，如崇安街、偉恆昌新邨等地，最常見是每日中午12時便人頭湧湧，更出現逼爆行人路的情況。有居於附近、不願透露姓名的市民表示，近日區內旅遊巴和內地客有所增加，確實影響他的生活，但認為經過3年疫情，市道非常冷清，如今要復甦經濟，確實無可奈何。

過往內地團通常會在附近酒樓包場吃午飯，但近期鄰近的「兩餸飯」亦成了「搶手貨」，有網民早前更拍攝到有大批內地旅客站在街頭「開餐」，吃兩餸飯。

土瓜灣落山道一間兩餸飯店員透露，近日多了內地客購買兩餸飯，而兩周前更旺場，但是店員強調即使多了人光顧，亦會視乎情況不斷補充食物，確保食品供應充足，不會出現街坊買不到兩餸飯的情況。