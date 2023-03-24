劏客團翻生 逼爆土瓜灣

假貨當特產 「立食」兩餸飯 疫禍3年令本港旅遊業跌至冰點，隨着上月香港與內地通關，港府大灑金錢推出「你好，香港！」冀招商、吸旅客，正打算「省靚」香港招牌之際，昔日劣質平價內地訪港旅行團翻生。有議員指區內不但出現內地遊客與市民「爭食」兩餸飯，更有人向旅客以特產之名出售假藥，而劣質劏客團更「逼爆」土瓜灣及紅磡等舊區，直指政府推出「你好，香港！」和「開心香港」，但竟然「畀呢啲嘢人哋」，質疑難以再吸引旅客外，擾民程度亦難令居民開心，促政府從「頂層」解決事件。另有議員更收到居民求助，指有內地客被迫購物，憂劏客團再現令香港形象受損，要求當局加強執法。

旅巴違泊癱瘓交通 居民寸步難行 立法會九龍中直選議員楊永杰近日接獲市民求助，指土瓜灣重現大量劣質旅行團，不但接載遊客到平民餐廳食兩餸飯，「攻陷」街市和熟食市場，更以不良營銷手法向內地旅客賣假藥，影響香港形象。劣質旅行團不但影響香港聲譽，對區內居民產生嚴重影響。他指土瓜灣現時出現大量劣質團，最高峰時一度約有40架旅遊巴在區內游走，人數眾多加上違泊問題令區內交通一度癱瘓，居民更是寸步難行，出入需要靠執法人員協助開路。當中以偉恆昌新邨、庇利街和崇安街交界最為嚴重。他批評政府推出「你好，香港！」，但「畀呢啲嘢人哋」，又推出「開心香港」，竟然「又畀呢啲嘢市民」，質疑難以再吸引旅客來港，亦難以令市民開心。

議員促旅監局介入 分散安排景點 楊表明曾在周三的立法會前廳交流會上向政府反映問題，但對方卻指當局現正就事件採取監管和協調工作。不過，他認為從目前結果而言做法「無用」，自己亦「唔收貨」，要求政府做好「頂層設計」，由文化體育及旅遊局統籌解決事件，同時促請旅遊業監管局介入事件，加強執法及處理劣質團問題，又要求局方規定旅行社在安排旅行景點時，需要考慮區內承受力，避免所有團逼去同一餐廳和地區，影響區內居民。

在內地旅客逼爆舊區的情況相當嚴重之外，議員江玉歡甚至收到街坊求助，指有不少內地旅客被帶到非旅遊區，如土瓜灣和紅磡「消費」被迫購物，買一些所謂的免稅品和香港特產。她擔心2010年的「鴨仔團」會在13年後重現，又指土瓜灣和紅磡等地景點有限，擔心以購物為主的做法會令旅客對香港印象差，長遠而言會令香港形象受損。

江又透露，將去信政府要求正視問題，避免「鴨仔團」重現，又認為政府在對外宣傳，同時亦要協助本地旅遊業界發展，幫助他們轉型和疫後轉身。

旅遊業監管局回覆本報查詢時表示，目前沒有收到有關於威逼購物的舉報或投訴，又指局方現時每日均有派員到接待內地入境旅行團的商店進行巡查及查察，並和當區民政事務處及執法人員保持緊密溝通，確保入境旅行團團員權益及安全得到保障。該局又強調旅遊業新規管制度於去年9月1日全面實施，會對威逼購物行為嚴格執法，而截至2023年3月23日，該局已進行超過650次實地查察，承諾會繼續留意有關情況並作出適當的部署和行動。

強迫購物惡言辱罵 10多年前已發生 實際上，早在2010年曾發生導遊強迫購物事件。當年3月女導遊接待安徽旅行團遊客時，強迫內地旅客購物，因不滿團友購物少，惡言辱罵團友，而她謾罵團友的過程被團友拍下，並放上網，至同年7月因內地電視台熱播，事件才被揭發，短片在內地及香港均惹起廣大討論，香港好客之都的形象「大插水」。記者 林彥汛