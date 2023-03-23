仗義執言：要犯賊心不死必須追究

前支聯會副主席何俊仁涉嫌保釋期間干擾證人，妨礙司法公正，日前被捕。據消息指，何俊仁涉嫌在保釋期間干擾攬炒派初選案在囚證人的家屬，透過家屬探監向被告傳話，影響有關證人作供。

何俊仁自2021年起因涉及多宗案件被還押，更被控以「煽動顛覆國家政權」，還押期間多次申請保釋被拒。何俊仁其後向高等法院原訟庭申請保釋，並在不准以任何方式作出香港法例中危害國安的言論和行為等條件下獲准保釋。原以為施加嚴苛保釋條件，便有足夠理由確保何俊仁不危害國安，可惜結果事與願違。

當時何俊仁稱曾患肺癌，以身體健康為由希望獲保釋外出。然而在取得法官的同情獲保釋後，何並沒有遵守保釋條件，反而毫不避嫌地與其他反中亂港頭目頻密會面，反映其禍港之心不死，早有社會人士看不下去，促請執法部門撤銷其保釋，重新收押。

何俊仁長期擔任華人民主書院、維權律師關注組及支聯會等高職。華人民主書院由美國中情局設立，組織早年邀請「台獨」分子來港，最終釀成非法「佔中」。而維權律師關注組與支聯會關係密切，在香港國安法下同被列為「外國代理人」，何俊仁身為支聯會副主席，與外國勢力有着千絲萬縷的聯繫，不但長期接受美國資助，更與海外反華人士勾結，參與並組織一系列反中亂港活動，更多次公然呼籲外國干預香港、制裁中國，其心可誅。

亂港分子一再得寸進尺，這是對法治精神的踐踏，國安要犯黎智英曾獲准保釋，引起軒然大波。何俊仁身為律師卻知法犯法，危害國安，更加說明國安要犯的保釋必須慎重，政府亦必須嚴肅追究其責任。