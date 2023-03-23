筆下風雲：中俄關係牢不可破

國家主席習近平對俄羅斯進行的國事訪問得到極高規格接待，總統普京稱呼習近平為「親愛的朋友」，單是非正式會談也談了四個多小時，可見中俄兩國進入全方位深化合作的「新時代」，將有經濟、交通、科技、軍事等多方面深入合作。儘管兩國沒有結盟，但實際效果就是結盟。

美、中、俄是全球三大軍事強國，原本鼎足三立，但在美國瘋狂打壓之下，中俄兩國愈走愈近，現在儼然結成盟國，反映的是美國壓俄抑華的政策徹底失敗。其實本欄早就寫過，以今時今日美國的國力和影響力，不可能同時「得罪」兩個大國，只能拉一邊打另一邊，惟美國長久以來狂妄自大慣了，以為中俄兩國任由它搓圓撳扁，卒令中俄關係更加牢不可破。

這也是美國現在氣急敗壞的原因。白宮發言人柯比早幾日才狠斥中俄擾亂國際秩序，堅決反對中國就俄烏戰爭提出的勸和促談主張；惟現在形勢比人強，他亦不得不放軟身段，聲稱美國總統非常希望與中國領導人溝通，顯得進退失據。國務卿布林肯則虛張聲勢，以海牙國際刑事法院向普京發出逮捕令說事，直指習近平訪俄顯示他不認同俄方的戰爭罪行，華府將向烏方提供額外3.5億美元武器云云。

在全球大多數人都渴望和平的大前提下，中國提出停火和談倡議，偏偏美國強力反對，唯恐天下不亂，背後原因不言自明。一來繼續消耗俄國符合美國國情，反正戰死的只是烏方人命；二來軍工集團在戰爭中悶聲發大財，根本沒有停戰的道理；三來面對中俄緊密地走在一起，美國無計可施，更不願看到中國繼調解沙特和伊朗關係後，再促成俄烏和談。問題是，和平乃係人心所向，美國窮兵黷武，終究難以持久。