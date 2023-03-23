強詞有理：小日本鬼祟

中國領導人訪問俄羅斯之際，日本首相岸田文雄也忽然到訪烏克蘭，大有互別苗頭之勢。其實，日本只是美國的附庸，甚至可以說是走狗，主人叫咬誰就咬誰，從來身不由己。這次岸田鬼鬼祟祟突訪基輔，相信也是奉了主人之命，無非擺擺姿態。G7其餘6國領導人已先後到過基輔打卡，岸田是最後一個，再不去就很難向主人交代了。

有人說，美國派岸田訪問烏克蘭，是為了分散中俄元首會談的國際焦點，這未免太抬舉小日本。論經濟體量，日本目前還能勉強排在全球第3位，但論外交和政治影響力，日本完全不入流，因為它壓根兒不是一個正常國家。岸田訪烏充其量展示「到此一遊」，既無法與中國領導人訪俄相提並論，更無法分散中俄元首會談的國際焦點。

俄烏戰爭爆發後，小日本似乎異常興奮，也異常囂張，大概是認為修改和平憲法，實現國家正常化的時候到了，所以不僅積極參與西方制裁俄羅斯，甚至猶有過之。岸田今年1月訪美時曾叫囂，「烏克蘭可能是明日的東亞」，聲稱這兩個地區的安全問題密不可分，烏克蘭劇本將在東亞再次上演，日本將成為維護國際社會的主導者云云。項莊舞劍，意在沛公，小日本搞這麼多動作，講這麼多廢話，表面上針對俄羅斯，實際上一切都是衝着中國。

這些年日本拚命鼓吹「中國威脅論」，將中國形容為日本的「核心挑戰」，岸田更表示曾與G7領導人分享了對東亞安全環境的「強烈危機感」。這正是典型的賊喊捉賊，一直以來只有日本侵略中國，中國從來沒有威脅過日本，直至今天日本仍不斷在台海攪局，甚至叫囂「台灣有事就是日本有事」，到底是誰威脅誰？

都說日本侵華之心不死，並非危言聳聽。作為二戰的戰敗國，日本不但沒有遵守和平憲法，反而磨刀霍霍，近年更是窮兵黷武，計劃5年內將國防開支增加一倍至國內生產總值的2%，反觀中國國防開支佔國內生產總值還不足1.5%。除此之外，日本還企圖利用今年主辦G7峰會的機會，拉攏印度和南韓等國，以配合美國圍堵中國，狼子野心昭然若揭。面對這樣一個惡鄰，中國人千萬不要麻痹大意，當務之急是大幅提升軍力尤其是核武威懾力，只有自身足夠強大，才能從容應對任何外敵挑釁，才能狠狠打擊小日本囂張氣燄。