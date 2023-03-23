政情：梁熙為立會「開齋」外訪 赴星工作坊

作為議員，周不時都有出訪嘅機會，然而礙於疫情，今屆立法會似乎仲未有議員外訪過，不過遲吓就有喇，邊個係幸運兒？咪就係議員梁熙囉！今年5月喺新加坡舉行為期3日嘅2023年國際貿易議會工作坊，屆時梁熙就係唯一一位代表香港立法機關出席嘅議員。

向東南亞講香港貿易環境 雖然外訪距今仲有約兩個月，但梁熙未出發，先興奮，因為佢覺得今次行程意義重大，可以同外界講講香港嘅貿易環境，例如稅務優惠咁。佢話今次工作坊有40個來自東南亞國家嘅議員或協會成員出席，而過往如果要討論呢啲問題就好零碎，今次就可以好似所有「薯片」喺一個「薯片袋」入面一齊討論。

本來，議員李梓敬同簡慧敏先至係今屆議會率先外訪嘅議員，事關佢哋原獲安排今個月前往英國，出席由英國議會及英聯邦議會聯合會合辦嘅西敏寺研討會（Westminster Seminar），點知後來遭對方撤回邀請，結果首位外訪議員就變咗係梁熙！但咪以為梁熙咩都唔使做，去完之後都要寫番份報告畀立會㗎！