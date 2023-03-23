政情：高齡化問題嚴重 免內地港人頻撲 倡研公院一站通 津貼跨境養老

政府統計處推算去到2039年，10個港人當中有3人就係長者。關注社會高齡化嘅議員梁美芬，尋日喺立法會大會中提到香港高齡化問題日益嚴重，或加重醫療系統負擔。佢話政府既然力推大灣區一小時優質生活圈，應考慮將來公營醫院一站通，津貼港人跨境養老。

梁美芬：可以喺大灣區診症 梁美芬所指嘅公營醫院一站通，係政府向港方喺內地營運嘅醫院提供資助，喺大灣區過退休生活嘅港人就毋須長途跋涉返港診症。佢又問到，政府有否評估未來5年人口持續老化，對社會及經濟發展所帶來嘅挑戰。勞工及福利局局長孫玉菡話人口老化、勞動人口萎縮會影響經濟潛力，政府已提出一系列措施，培養本地人才，並引進外地人才，同時會改善安老服務，又承諾未來會積極考慮跨境養老安排。

議員盧偉國則指本港出生率偏低，問及會否加大力度吸引年輕人來港，包括增加大專本科非本地生名額，同時會否向非本地生開放職專教育。孫回應指政府近日有推出搶人才措施，會積極想辦法確保本地工人優先就業，以應對人口挑戰。