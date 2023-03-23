政情：葛珮帆分享考察經驗 轉廢為能零堆填

隨着社會復常，尋日就開咗首個「無罩」嘅立法會前廳交流會，官員同議員以「真面目」示人，兜口兜面，乜嘢反應同表情都冇得遮掩。議員葛珮帆（EQ）見到環境及生態局局長謝展寰，即刻向局長分享惠州轉廢為能嘅考察經驗，仲引述局長話會喺北部都會區物色土地興建轉廢為能設施。

由於本港依家嘅廢物都送去堆填區，EQ話既造成污染，亦浪費珍貴嘅土地資源，情況極唔理想。EQ喺交流會後話同謝展寰討論點樣加快興建轉廢為能設施，以達至香港零堆填，亦有提及日前到內地考察轉廢為能設施，亦講咗相關設施造價較低，且達到國際歐盟嘅高標準，促請政府當局多啲同內地相關機構洽談同考察，引進最適合香港嘅轉廢為能設施。

研擴曾咀每日處理廢物量 咁謝展寰有乜反應？EQ引述局方回應正面，話局方已經留意兼且聯絡內地嘅廢物焚化爐設施機構，亦正研究提高曾咀焚化設施嘅效能，由每日處理4,000公噸廢物，擴大到處理6,000公噸，更希望好似內地或外國咁，做到喺堆填區嘅廢物都挖番出嚟，燒埋變成能源，釋放土地，達到零堆填。佢又引述局方話會盡量使用水路運送廢物以減少對居民嘅影響，同埋喺北部都會區物色土地興建轉廢為能設施。

其實，日本核廢水處理亦係談論焦點，事關日本政府預計會喺今年春季至夏季，將福島核污水排放入海，雖然日方多次強調廢水係無問題安全嘅，但市民好擔心核廢水排放會對健康構成影響。

日排核廢水 促港食安把關 EQ話喺會上向局長提及關注日本核廢水排放嚴重污染海洋，市民憂慮日本食品安全嘅問題。佢引述當局回應話好關注，一方面已同日方領事談判同表達反對、不滿；另一方面亦已準備好有關檢測設備，例如有需要將針對受污染區域嘅食品進行詳細檢測，並會考慮禁止日本某啲地區嘅食品進口，而佢亦促請局方適時釋出資訊，以釋除市民疑慮。佢嘅黨友何俊賢亦話日本處理核廢水嘅做法無恥，直指政府唔應該淨係做檢測嘅工作，而係要制訂特別嘅措施，食肆都應該要分類。

實際上，其他議員都有同政府表達關注核廢水嘅問題。吳秋北話依家香港進口唔少日本產品，政府要全面審視現有檢查措施，郭偉强就要求成立政府跨部門檢視小組，長期監察生態環境變化同影響，仲要全面獲得數據去分析。