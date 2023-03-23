地盤工墮斃 妻認屍悲慟暈倒

【本報訊】正在興建中的秀茂坪安秀苑居屋地盤，在本周二發生奪命工業意外，一名姓朱（52歲）男雜工疑在清理廢料時失足，由15樓高處飛墮平台重創昏迷，送院搶救後不治，遺下妻子及兩名分別12及17歲兒子。死者家屬昨晨抵達富山公眾殮房認屍，手續完成後一行人步出殮房，惟死者遺孀疑傷心過度，一度不支暈倒跪地，身旁家屬連忙上前攙扶，並搬來椅子讓她坐下休息。

孤寡徬徨 女親友冀各界慷慨解囊 有女親友形容，死者是一名「好丈夫」、「好爸爸」，又是家中經濟支柱，今次飛來橫禍遽逝，妻子悲痛萬分，自從在醫院接獲死訊後，已經多次暈倒，醒來後只能以淚洗面。女親友又指，朱家4口輪候公屋多年仍無回音，只能以月租9,000元居住劏房，而朱妻受高血壓、雙腳關節變形等問題困擾，無法長時間工作，只能在便利店做兼職，賺取數千元幫補家計，但近半年據報經常「無工開」，更要依賴丈夫獨力養家。

她續稱，朱在疫情期間開工不足，一家人生活拮据，即使疫後復常，收入較為穩定，但交租及照顧雙方父母所費不菲，經濟壓力頗大。另外，朱的長子下周便要應考香港中學文憑試（DSE），父親突然撒手人寰，更加嚴重影響其應試心情。朱家孤寡徬徨，女親友希望各界慷慨解囊，協助朱家渡過難關和應付往後日子。