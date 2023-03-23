呃100%擔保貸再拘19人 涉款5900萬

【本報訊】肆虐近3年的新冠疫情摧殘百業，港府為紓緩中小企壓力，自2020年推出中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，惟不斷有騙徒針對計劃提交虛假申請，試圖蒙混過關。執法部門至今累計收到12宗舉報，牽涉超過300個問題申請，總貸款額超過14億元，經連番執法打擊後，共拘捕123男52女。

單就昨日採取的第5浪行動，人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕12男7女（25至70歲），他們分別報稱公司董事、商人、家庭主婦、廚師、教練等，彼此關係亦千絲萬縷，當中包括4對夫婦、有4人是兄弟姊妹，另有部分人互相認識。人員同時搜查11間涉案公司、被捕人住所、為涉案公司服務的秘書公司，檢獲一些相關營運紀錄、強積金文件、銀行文件及18部手機等。該11間公司貸款約5,900萬元。

調查人員指出，涉案公司均從事資訊科技或有關顧問業務，當中10間聘用同一間秘書公司，並有部分公司使用相同營運地址及電話；它們大部分為空殼公司，沒有實質業務，案中有9間公司成功取得300多萬至600萬元貸款，總涉款達4,900萬元。此外，被捕人士會被多重受聘，例如其中一間公司的董事，同時亦是另外10間公司的員工。

空殼公司偽造出糧紀錄 根據調查，擔當申請人的騙徒會自行核實和提交虛假的公司財務報表，亦會偽造出糧紀錄，製造用高薪聘用員工的假象，藉此滿足貸款申請條件，取得較高貸款額；另一方面，騙徒一般只提供兩個月的強積金供款紀錄，每次均在遞交申請前一刻始聘用涉案員工，各人更於同一日受僱。案例中，有人由過往近萬元月薪，搖身變成月入8萬元的高薪人士，惟貸款到手後，他們的月薪便會大幅降至5,000元或以下，個別人士更被終止僱用。

當貸款存入涉案公司的銀行戶口後，款項會在短時間內轉到私人帳戶，或以現金方式被提走，而並非用於公司營運用途。執法部門已凍結部分涉案戶口，並對被捕人士的樓宇資產進行財務調查，當中涉款約4,000萬元，正追查資金流向，亦會向涉嫌收取者進行偵查，考慮充公資產。調查持續進行，不排除更多人被捕。