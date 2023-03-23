不滿眼睥睥 6煞追斬私家車

倒褪再踩油衝前 司機成功脫險 前日凌晨時分，荃灣兩名私家車司機疑因「眼超超」引發糾紛，雙方一度當街對罵，驚動市民報案，惟因無證據顯示涉及暴力衝突，案件初步「和平」解決。惟約半小時後，其中一名涉事司機開車等候交通燈號時，另一輛私家車突然駛至，車上司機擸刀落車，聯同5名沿路而至的同黨尋仇，事主臨危不亂，褪車後再衝前突圍脫險。執法人員正就事件追查，不排除有人糾黨報復。

前日凌晨零時許，執法部門接報，指荃灣大河道有兩名男子爭執，現場有人持疑似牛肉刀的武器施襲。執法人員趕至兜截，惟未有任何發現，其後與其中一名捲入事件的姓曹(20歲)男子取得聯繫。據悉，有人聲稱早前因目光問題與另一男子爭執，雙方爆發口角對罵，一邊前往大河道取回各自的座駕，有人表示期間曾手持電筒，惟並無作出任何攻擊行為。人員經初步調查後，把案件列作「糾紛」處理。

街頭對罵疑吹雞報復 不過至凌晨近1時，曹男駕駛私家車至同一條街近港鐵荃灣西站對開交通燈位時，「仇家」懷疑「吹雞」召來多名大漢而至，部分人手持利刀，一擁而上向曹男施襲。有網上流傳記錄驚險一刻的車Cam片段，相信是由事主座駕「第一身」拍攝，當時該車正等候轉燈，鄰線有另一輛黑色私家車尾隨而至，司機率先擸刀落車，路面遠處同時有5名彪形大漢快步跑近，當中至少有兩人身上乍現刀光。

事主察覺來者不善，即時褪車到路口，群煞見狀紛紛閃避，事主此時再踩油衝前，成功突圍往沙咀道方向逃去。期間，有刀手嘗試追車不果，其餘同黨則朝前方拋擲雜物及掟刀飛襲，但均未有擊中事主的私家車，最後只能目送車輛疾馳而去，影片至此結束。執法部門正追緝該班歹徒，不排除上述兩宗案件互有關聯。