長者八達通 可原卡領消費券

【本報訊】2023年消費券將於4月16日發放首期3,000元，港府發言人昨天表示，以八達通領券的市民，下月中發放的券額將發放到去年收券的同一張八達通卡。而長者若持有去年消費領券的八達通卡，可用原卡領取消費券，毋須辦理手續或改以「樂悠咭」。

發言人表示，約二萬名去年以八達通領券的市民，已向八達通卡有限公司退回相關的八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續。港府提醒，有關人士於下周三（29日）限期前，通過網上、郵寄或親臨8間消費券計劃臨時服務中心更新紀錄，便可趕及在4月16日領券。市民去年用作領券的八達通卡如果仍然有效，可繼續用該卡收取新一期消費券，毋須辦理任何手續。

倘已退回 可改樂悠咭領券 申領了「樂悠咭」並已退回原有八達通卡、但尚未辦理更新領券帳戶手續的長者，亦可致電八達通熱線辦理更改以「樂悠咭」領券手續。但即使已申領了「樂悠咭」的長者，只要去年用作收取消費券的八達通卡仍然有效，可繼續使用該舊卡領券，毋須辦理任何手續或更改以「樂悠咭」領券。